LIVE Berrettini-Cazaux 3-6 | 6-1 | 2-1 | Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA | break per l’azzurro nel 3° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 In rete il rovescio del giocatore di Montpellier.nel 3° set per! 15-40 Miracolo del francese. Drop shot che muore appena dopo la rete. 0-40 Sbaglia ancora, costretto in difesa da un azzurro sempre più in ritmo! 0-30 Attacco incerto di dritto, passante lungolinea di dritto di Matteo! 0-15 Largo il dritto dopo il servizio di. 1-1 Prima vincente. 40-0 Ottima seconda al corpo. 30-0 Prima vincente. 15-0 Profondo il dritto del romano. 1-0 Con la prima il transalpino. 40-30 Attacca in controtempo il francese e non può esimersi dal chiudere la volèe. 30-30 Prima vincente. 15-30 Pasticcio dia rete. 15-15 Si difende due volte sulla riga, poi cede il passo di ...