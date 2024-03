LIVE Berrettini-Atmane | Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA | via tra 20?! Azzurro da favorito verso semifinale e risalita

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-GASTON –-CAZAUX 19:10 Ci siamo! Tra 20? si parte. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale del175 ditra Matteoe Terence. Contro il francese potrebbe non essere l’unico impegno di giornata, visto che la pioggia ha sconvolto il programma degli ultimi due giorni. All’atto pratico, su metà del tabellone il torneo è indietro. E questa metà è proprio quella relativa al romano, che affronta un giocatore con il quale non ha mai condiviso il campo fino a questo momento. All’orizzonte c’è uno tra l’altro francese Quentin Halys e l’australiano Aleksandar ...

LIVE Berrettini-Atmane, Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA: via alle 19:30! Azzurro da favorito verso semifinale e risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Berrettini-Gaston - Berrettini-Cazaux Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale del Challenger 175 di Phoenix 2024 tra ...oasport

Berrettini-Atmane diretta, segui la sfida del Phoenix Challenger LIVE: Il tennista romano sfida un altro francese, dopo aver battuto Cazaux agli ottavi, per conquistare la semifinale: segui gli aggiornamenti in tempo reale ...corrieredellosport

Berrettini-Atmane: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis LIVE: Il match tra Matteo Berrettini e Terence Atmabe, valido per la semifinale del torneo Atp Challenger 175 di Phoenix, è in programma alle 19:30 di sabato 16 marzo e sarà visibile in esclusiva in diretta ...tuttosport