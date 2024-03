LIVE Berrettini-Atmane 3-6 | 7-6 | 4-5 | Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA | si arriva ‘on serve’ nelle fasi calde di 3° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-GASTON –-CAZAUX A-40 Servizio e dritto solido! 40-40 C’è purtroppo l’errore di dritto del romano. 40-30 Gran dritto dopo il servizio. 30-30 Largo il rovescio di. 15-30 Attenzione, errore di rovescio di. 15-15 Lungo il back dell’italiano. 15-0 Prima vincente. 5-4 Altra prima, bravo il francese. A-40 Prima vincente. 40-40 Back di rovescio dopo uno scambio lunghissimo, in rete. 30-40 E’ buona, pezzetto di riga con il dritto. 15-40 Buon dritto di. 0-40 C’EEEE l’errore dicon il rovescio!! Fuori di metri la prima. 0-30 Ottimo approccio in back e super volèe bassa di dritto! 0-15 Dritto in rete del francese. 4-4 Lungo il back di ...