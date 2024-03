L' Italia vince a Cardiff 24-21 e lascia al Galles il cucchiaio di legno 

(Di sabato 16 marzo 2024) AGI - L'ha battuto il24-21 (11-0) ae ha concluso il miglior Sei Nazioni della sua storia. Con questo successo che arriva dopo quello sulla Scozia e il pareggio con la Francia, gli azzurri chiudonono aii il 'di legno' dell'ultimo posto. In passato al massimo c'erano state due vittorie, nel 2013 e nel 2017, quando i ct erano due francesi, rispettivamente Pierre Berbizier e poi Jacques Brunel. Stavolta sono arrivati 11 punti frutto delle vittorie con Scozia e, il pareggio con la Francia e un punto di bonus difensivo. L'Italrugby di Gonzalo Quesada ha bissato l'impresa di due anni fa ma in quel caso il successo afu vissuto come un'impresa mentre stavolta gli azzurri hanno dominato al ...

ITALIA U17, I convocati per l'Europeo: c'è un baby viola

Il ct della Nazionale Italiana Under-17 Massimiliano Favo, al termine dell'amichevole contro i pari età del Milan vinta per 5-0, ha scelto la lista definitiva per la ...firenzeviola

Il docufilm “Un coach come padre” di Finazzer Flory in tour negli Usa: Gli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli ROMA (ITALPRESS) – In collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e dopo aver vinto numerosi premi nei festival cinematografici in Usa, il ...ticinonotizie

L’Irlanda resta padrona del Sei Nazioni, Scozia regolata 17-13: Sono con questo 16 i tornei vinti dagli irlandesi (di cui 8 condivisi): 4 volte l’originale Home Nations, 6 volte il Cinque Nazioni e per la sesta volta il Sei Nazioni. La Scozia aggancia a 12 punti l ...gazzetta