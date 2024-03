L’Italia si avvicina al 5° posto Champions | il derby Milan-Roma è una chance per il Napoli

Il Biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2023-2024 negli Stati Uniti, a Soldier Hollow (Utah), l’ottava tappa del circuito maggiore. In questa tornata di gare si sono disputate ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI Biathlon DALLE 23.00 21.14 Johannes Boe, memore dei disastri in piedi in passato in questa ... (oasport)