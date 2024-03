L' Italia del rugby scrive la storia Espugnato il Galles con tre fiorentini in campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Firenze, 16 marzo 2024 - L'delha scritto lae mai come oggi la nazionale della palla ovale parla fiorentino. Nel XV che ha sconfitto ila Cardiff (24-21 il finale) ben tre azzurri sono nati a Firenze. I fratelli Cannone sono ormai colonne di una squadra in grandissima crescita, oggi la scena se l'è presa però Lorenzo Pani, ottava presenza in Nazionale con una meta che non dimenticherà mai. Anche perché Pani ha sostituito nella formazione titolare Ange Capuozzo (infortunato ad un dito della mano), estremo che è un po' il simbolo di questa bellaplasmata in pochi mesi dal Ct Gonzalo Quesada. La certezza è che quello che si è concluso oggi è il miglior Sei Nazioni dellaper l', che chiude con due vittorie (Scozia a Roma e ...