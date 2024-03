L’Italia del rugby fa un altro miracolo | mai prima

(Di sabato 16 marzo 2024) In una svolta impressionante e storica per ilitaliano, gli Azzurri hanno registrato il loro terzo risultato utile di fila nel Sei Nazioni, un traguardo mai raggiunto precedentemente nella storia della competizione. La squadra italiana ha ottenuto una vittoria cruciale e simbolica sul campo del Galles, con un punteggio finale di 21-24, segnando un punto di svolta dopo il pareggio in Francia e una vittoria contro la Scozia. Nonostante un margine di vittoria stretto, accentuato dalle due mete segnate dai Dragoni gallesi nell’ultimo minuto, il successo delrappresenta molto più di una semplice vittoria. È un simbolo di crescita, di tenacia e di una nuova era per ilitaliano, che vede orasuperare il Galles per posizionarsi all’ottavo posto nel ranking mondiale. Le prestazioni chiave di ...

