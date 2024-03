L’inflazione non scende e i consumi crollano | per le famiglie italiane è crisi profonda

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 16 marzo 2024) A febbraioresta sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente, ma le buone notizie sono quasi inesistenti. Il calo tanto atteso ancora non arriva e la stangata per leresta. Gli ultimi dati dell’Istat mostrano che a febbraio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività è aumentato dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua, come nel mese precedente.acquisita per il 2024 è +0,5% per l’indice generale e +1% per la componente di fondo. Il problema, però, lo sottolinea l’Unione Nazionale Consumatori con il suo presidente Massimiliano Dona, che ritiene “grave che i prezzi non precipitino visto che sono a livello astronomico da mesi. Anche se il rincaro rispetto a gennaio è solo dello 0,1%, si tratta della classica goccia che fa traboccare ...