Lindstrom senza pace | cattive notizie dalla Danimarca

(Di sabato 16 marzo 2024)non arrivanopositive: altra delusione in una prima stagione con il Napoli davvero complicata Il ct dellaHjulmand dovrà rinunciare a Skov Olsen per le amichevoli contro Svizzera e Far Oer. Al posto dell’ex Bologna è stato convocato l’attaccante della Lazio Gustav Isaksen. Niente da fare, quindi, per Jesper, escluso per questa sessione dal giro della Nazionale.non arrivanopositive: altra delusione in una prima stagione con il Napoli davvero complicata (LaPresse) – spazionapoli.itDi seguito il comunicato della Federazione danese: “Andreas Skov Olsen ha subito un infortunio e dovrà presentarsi per le partite amichevoli di marzo. ...

