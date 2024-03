L’indagine | un fiorentino su quattro si sente solo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Firenze, 14 marzo 2024 – Sono in buona salute, ma due su tre, soprattutto anziani, hanno difficoltà ad accedere a servizi. Più della metà non partecipa a eventi e iniziative culturali, in genere per ragioni economiche. Gli uomini sono più soddisfatti delle donne delle proprie relazioni interpersonali e sociali ma una persona susisola. E a soffrire sono in prevalenza le donne: quasi un terzoil peso della solitudine. È la fotografia dei fiorentini che emerge dall'indagine demoscopica “I bisogni emergenti nella popolazione dell’area fiorentina” realizzata su un campione rappresentativo della popolazione residente nell’area della Città metropolitana. I risultati sono stati tratti daldemoscopica “Disponibilità al dono in Toscana e nuovi bisogni sociali a Firenze” realizzata da Sociometrica. ...