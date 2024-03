L’impatto della siccità sul costo dell’acqua per uso domestico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 16 marzo 2024) Ladegli ultimi anni, contraddistinta da una coda molto lunga, sta innescando una serie di gravi conseguenze sulle economie dei Paesi più colpiti. Tra queste c’è un aumento dei costipotabile. L’accesso alle risorse idriche è riconosciuto dalle Nazioni unite come un diritto umano fondamentale, indispensabile per garantire tutti gli altri diritti. Tuttavia, i dati sull’accesso all’acqua per usoindicano che, con ogni probabilità, l’obiettivo stabilito dall’Agenda Onu per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile del 2030 non sarà raggiunto tramite le attuali strategie proposte e implementate. Questo a causa di diversi fattori, tra cui i cambiamenti climatici, la crescita e la distribuzione demografica, il rapido sviluppo urbano, l’inquinamento, la mancanza di infrastrutture e la cattiva gestione delle risorse. ...