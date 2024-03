Ligue 1 2023 24 | il Lione rimonta nel finale e vince 3-2 a Tolosa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Nell’anticipo della 26esima giornata di1 ilprosegue il suo momento di forma einsul campo del. Prosegue dunque la rincorsa disperata dei biancoblu verso un posto in Europa, che rimane però distante complice il disastroso avvio di stagione. A passare in vantaggio è proprio l’OL al 33? con Lacazette, al decimo centro nelle ultime 10 partite di campionato. Nella ripresa arriva però la reazione dei padroni di casa, che prima pareggiano al 53? con Dallinga, e 6 minuti dopo si portano avanti grazie alla rete dal dischetto di Sierro. Gli ospiti però non si arrendono e trovano il gol del pareggio al 77? con il subentrato Cherki, seguito solo 4 minuti dopo dal gol vittoria del difensore irlandese O’Brien, che regala così i tre punti alla formazione di Sage. SportFace.