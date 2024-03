Liga 2023 24 | cade ancora il Girona | vince 1-0 il Getafe

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Nel 29esimo turno diperdeil, che1-0 sul campo del. Quarta sconfitta nelle ultime sei partite per la formazione di Michel, che vede così allontanarsi in maniera definitiva il Real Madrid, vincitore 4-2 sul campo dell’Osasuna e a +10 in classifica. I biancorossi devono infatti guardarsi le spalle, e domani potrebbero ritrovarsi al terzo posto in caso di vittoria del Barcellona sul campo dell’Atletico Madrid. A decidere la sfida dell’Estadio Alfonso Perez è la rete al 33? del classe 2004 Yellu Santiago, alla prima rete da professionista. Nella ripresa la formazione catalana ci prova, ma il forcing non produce i risultati sperati. Finisce dunque 1-0 per il, che sale momentaneamente al nono posto in classifica con 38 punti. SportFace.