L’ex azzurro torna a Napoli | il video social fa commuovere i tifosi – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 16 marzo 2024) Sorpresa in casa, data la presenza in città delcalciatore della compagine azzurra. Ilha fatto. Entrati a pieno nel week-end,si è ormai concentrata sulla sfida di domenica sera contro l’Inter, da cui gran parte del futuro degli azzurri dipenderà. Gli ultimi risultati maturati dalle italiane in Europa, nonché la fortuna in termini di sorteggio, ha infatti dato un boost niente male in termini di Ranking alla Serie A, che si prepara a portare in Champions League anche la quinta classificata il prossimo anno. News che fa di certo piacere a unarrancante e distante 4 punti dalla Roma di De Rossi, su cui rimonta dovrà partire già dal match di San Siro. A distrarre però i...