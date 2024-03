L’estremismo ha definitivamente inquinato il dibattito pubblico su Israele

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 16 marzo 2024) È incredibile ma in Italia nel 2024 è partita la caccia ai “sionisti”. I sostenitori dello Stato di, ebrei e non ebrei, ma soprattutto ebrei, da un po’ di tempo fanno fatica a parlare in. I nuovi untorelli, questi gruppetti di proPal, provocano, intimidiscono, tentano di tappargli la bocca: ormai succede troppo spesso ed è indegno di un Paese democratico. Ultimo episodio squadristico ieri all’Università Federico II a Napoli, dove il direttore di Repubblica Maurizio Molinari avrebbe dovuto presentare il suo libro “Mediterraneo conteso” ma un gruppo di studenti dei collettivi con le bandiere palestinesi ha cominciato a urlare per impedire il. E lo ha impedito. Anche perché Molinari, che pure aveva tentato di stabilire un dialogo, ha deciso di chiudere per evitare guai peggiori. Dopo i fatti, Molinari ha ...