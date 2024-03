L’esperimento di geoingegneria per salvare il ghiaccio artico | «Lo creiamo con l’acqua di mare»

(Di sabato 16 marzo 2024) Un profondo foro nella calotta glaciale artica. Al suo interno un tubo, collegato a un’idrovora che prendemarina e la spara sul. Un’idea tanto semplice quanto ambiziosa quella di alcuni scienziati del Climate Repair Centre dell’Università di Cambridge: ispessire ilin modo da rallentarne la fusione. Nello specifico, come spiega il Shaun Fitzgerald, direttore del centro citato dalla Bbc, «l’obiettivo finale delè quello di ispessire abbastanzamarino da rallentare o addirittura invertire lo scioglimento già osservato». Uno degli scienziati della squadra ha definito l’idea «piuttosto matta». Infatti, «in realtà non ne sappiamo abbastanza per determinare se questa sia una buona o una cattiva idea». Il...

