L’Eredità | sfida agguerrita tra Amelia e Ferdinando ai 100 secondi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 marzo 2024) Tutto pronto per il ritorno su Rai1 decon il conduttore Marco Liorni: chi sarà il campione nella puntata di sabato 16 marzo 2024? Marco Liorni – ilcorrieredellacitta.com Torna l’appuntamento con. Questa sera il quiz game di Rai1 tornerà a incantare i telespettatori davanti al proprio televisore. Anche oggi immancabilmente andrà in onda il gioco che vede alla conduzione l’amatissimo Marco Liorni. Sono tantissimi gli appassionati che si ritroveranno davanti alla tv perrsi con amici e parenti. Il gioco più seguito della fascia preserale è un appuntamento imperdibile prima del Tg1. Ma chi vincerà stasera e chi sarà il campione di oggi? A partire dalle 18.45 su Rai1, Marco Liorni è pronto are gli italiani a colpi di parole. Da casa sono in tanti a provare a indovinare. Ma il concorrente ...