L’Eredità Sanremo 2024 orario | a che ora inizia e finisce lo speciale su Rai 1

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di sabato 16 marzo 2024)su Rai 1 A che orae a che ora? La puntatacondotta da Marco Liorni sarà l’occasione per celebrare i successi della manifestazione canora che da 74 anni raccoglie davanti al piccolo schermo tutta la famiglia e vedrà schierati. I sei protagonisti si sfideranno per conquistare il montepremi finale e vincere la sfida finale della “Ghigliottina”. L’eventuale vincita sarà, infatti, interamente devoluta in beneficenza ad AISM.A seguire:su Rai 1, a ...