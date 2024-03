L’Eredità | che titolo di studio ha Marco Liorni? La decisione dopo la bocciatura che ha cambiato la sua vita

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 16 marzo 2024) Qual è ildidi: il conduttore de, prima di realizzarsi a pieno, ha ricevuto una bruttaaver lasciato la guida di Reazione a catena, programma che ha avuto un successo incredibile, è tornato in televisione al timone de. La nuova edizione ha esordito su Rai Uno il 2 gennaio 2024, con la prima puntata che l’ha visto entrare, sorridente, nel nuovo. In una recente intervista rilasciata a Fanpage ha parlato di questa conduzione, spiegando di essere partito dall’idea di esaltare il gioco., che cosa ha studiato il conduttore (Foto Ansa) cityrumors.it“Ogni volta che entro in ...