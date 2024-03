(Di sabato 16 marzo 2024) Firenze, 16 marzo 2024 – Già ai tempi della scuola impariamo chei numeri sono importanti: le tre cantiche (Inferno, Purgatorio e Paradiso), i 100 canti, il 9 numero Beatrice, le 7 colline del Purgatorio… Il poema di Dante però sembra nascondere molto di più. Le ricerche avviate negli Usa negli anni Sessanta e poi proseguite in Italia, hanno individuatouno schema numerico incredibilmente complesso, che ha dovuto attendere quasi sette secoli prima di essere rivelato, grazie all’aiuto dei computer. Gli autori Monaldi & Sorti, nel loro ultimo romanzo (Dante di Shakespeare III. Come è duro calle, Solferino Editore) hanno infatti rivelato che secondo un grande esperto di algoritmi da loro consultato, il professor Paolo Ferràgina dell’Università di Pisa, la ...

Recensione Nothing Phone 2A, l'alternativa

Non è facile riuscire a sorprenderci, Nothing Phone 2A ci è riuscito, perchè è una proposta finalmente originale in un mercato degli smartphone molto statico.tecnologia.libero

Pigrecoday, la sfida è matematica. E premio agli Scrittori di Classe: Pigrecoday: la giornata è dedicata alla costante matematica più famosa, che indica il rapporto tra la circonferenza e il suo diametro. In tutto il mondo, matematici e fisici rendono omaggio con una se ...msn

L’enigma matematico nascosto nella Divina Commedia: Il codice matematico di Dante è un vero e proprio enigma, e nel finale del loro romanzo Monaldi & Sorti ne hanno proposto per la prima volta un’interpretazione. Ognuna delle tre cantiche della Divina ...lanazione