Lega | Salvini non ha alternative | ai governatori manca il carisma

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 16 marzo 2024) Muore cadendo dalla barella nel tragitto in ambulanza ++ Un anziana di 85 anni, appena dimessa dall'ospedale di Termini Imerese dopo essere stata curata e ritenuta guarita, è deceduta tragicamente durante il trasporto a casa. I familiari avevano contattato una ditta privata per il trasporto, ma durante il tragitto in ambulanza, la barella su cui giaceva la donna si è ribaltata, causandole una grave caduta e un impatto alla testa. La vittima è stata immediatamente riportata al pronto soccorso, dove è stata ricoverata, ma purtroppo è deceduta successivamente a causa di un'emorragia cerebrale. I familiari hanno presentato una denuncia presso la procura di Termini Imerese e sono assistiti dall'avvocato Francesco Paolo Sanfilippo. Il procuratore di turno, Concetta Federico, ha già ordinato il sequestro del corpo in vista di un'autopsia per chiarire le circostanze della morte. Segui su ...