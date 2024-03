L' educatrice nelle coop legata all' area radicale | chi è la candidata del Pd in Piemonte

(Di sabato 16 marzo 2024) Gianna Pentenero, a sorpresa, è stata scelta dal Partito Democratico locale come candindata alla presidenza della Regione: già appartenente alla giunta di Chiamparino, l'attuale assessora a Torino dovrà convincere i grillini ad appoggiarla nella sfida anti-Cirio, ma non sarà semplice

Caos assunzioni, il governo è pronto a prorogare le graduatorie in scadenza per nidi e materne

nelle ultime settimane, infatti ... In primo luogo abbiamo chiesto la proroga pluriennale delle graduatorie per insegnanti ed educatrici per tutto il 2026, guardando come orizzonte la conclusione dei ...romatoday

In Comune mancano 9mila dipendenti. Roma Capitale punta su un piano straordinario delle assunzioni: I dati dal piano dei fabbisogni: mancano maestre, impiegati, tecnici e caschi bianchi. Cresce il pressing del Campidoglio sul governo ...romatoday

Altre due condanne per l’omicidio Mormile, sette anni per Pace e Foschini. L’avvocato Repici: “Un passo avanti verso la verità”: Secondo il legale, Mormile fu ucciso perché diventato pericoloso testimone e ostacolo delle relazioni fra il boss Domenico Papalia ed esponenti dei servizi ...milano.repubblica