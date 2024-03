L’editoriale Meloni sempre più leader del campo vasto Schlein? Impantanata in quello lucano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 16 marzo 2024) Giorgiaper interpretare appieno il suo mandato – il rilancio del ruolo e del protagonismo dell’Italia – si è impegnata fin dal primo momento a lavorare su un orizzonte ampio:del Piano Mattei, dei memorandum con le Nazioni del Nordafrica (prossima stazione l’Egitto), del Consiglio europeo ovviamente del G7. Un “” che presuppone capacità di tessere relazioni complesse e mature con interlocutori che lo sono altrettanto. Ciò ha richiesto una visione articolata e a-ideologica delle relazioni internazionali, insieme alla capacità empatica di saper decrittare e rispettare consuetudini, liturgie e sensibilità dei dirimpettai. Per tali obiettivi si è impegnata non solo a convincere gli altri ma a far convergere i suoi alleati su alcuni dossier, senza alcun timore di divergere o smarcarsi da ...