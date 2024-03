Lecce | uccide moglie a coltellate e si costituisce Ferita anche la vicina di casa

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – Ha ucciso lae, poi, si è costituito. E' accaduto nel pomeriggio di oggi a Taurisano in provincia di. Il femminicidio durante una lite tra la donna di 50 anni, di origine polacca, e il marito di 56. Nel corso dell'aggressione è rimastaladi

17.47 Un detenuto avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato dalla pm della Dda di Lecce , Carmen Ruggiero, e per tagliarle la gola durante l'incontro. Il piano, ... (televideo.rai)

Un colloquio in tribunale tra un finto pentito e una pm rischia di finire in tragedia. Pancrazio Carrino, 42 anni, era stato arrestato a luglio con altre 21 persone nell’ambito dell’operazione ... (affaritaliani)

Taurisano: uccisa dal marito

Lecce Una donna è stata uccisa questo pomeriggio dal marito che l'ha accoltellata nel corso di un litigio nella loro abitazione in via Corvaglia, alla periferia di Taurisano, in provincia di Lecce… Le ...informazione

uccide la moglie a coltellate e si scaglia anche contro la vicina: femminicidio nel basso Salento: TAURISANO (Lecce) – Accoltella a morte la moglie durante un litigio e viene subito arrestato dalla polizia. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio, a Taurisano, nel basso Salento, dove una donna è ...corrieresalentino

Femminicidio nel Salento, donna uccisa a coltellate dal marito durante una lite. «Ferita anche la vicina di casa»: Femminicidio nel Salento. Una donna è stata uccisa questo pomeriggio dal marito che l'ha accoltellata nel corso di un litigio nella loro abitazione in via Corvaglia, alla periferia di Taurisano, in ...corriereadriatico