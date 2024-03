Lecce | Gotti si presenta con 3 punti! Salernitana contestata e verso la B | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2024) Esordio vincente di Lucasulla panchina del, laè sempre più condannata alla Serie B. Sono questi gli argomenti più importanti della gara delle 18:00 valevole per la 29ª giornata del campionato di Serie A. L’ex Udinese ha preso il posto di D’Aversa dopo il brutto episodio contro il Verona e la prima partita è stata nel complesso positiva. Ilnon ha entusiasmato, ma la posta in palio era altissimo e il nuovo allenatore è appena arrivato. Continua il rendimento drammatico dellae l’arrivo in panchina di Liverani non ha portato i frutti sperati. La gara si è conclusa sul risultato di 0-1 con un autogol di Gyomber dopo 17 minuti. LaInter 75 Milan 59 Juventus 58 Bologna 54 Roma 48 Atalanta 47 Napoli 44 Fiorentina 43 Monza 42 Torino ...