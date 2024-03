Lecce | cambio marcia Con Gotti arriva l’esordio vincente!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilha vinto con il risultato di 1-0 contro la Salernitana ed è tornato a ottenere i tre punti. Esordio perfetto per Lucada allenatore. ESORDIO – Lucafa quello per cui è stato ingaggiato dopo Roberto D’Aversa. Alda allenatore delvince per 1-0 contro la Salernitana all’Arechi in uno scontro diretto di importanza unica per la stagione dei salentini. Decide al minuto 17 l’autogol di Norbert Gyomber sulla conclusione di Nikola Krstovic. Le emozioni del match sono pochissime, i ritmi distanti da quelli tipici di una lotta salvezza. Due interventi di Wladimiro Falcone salvano ilnella ripresa nelle risicate occasioni create dalla Salernitana. Lucacon questa vittoria prova la fuga dalla zona retrocessione: 28 punti e +4 dal ...