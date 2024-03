Le serie turche in onda su Real Time 

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di sabato 16 marzo 2024) Sono anni che lehanno fatto irruzione nel panorama televisivo italiano, conquistando una schiera di affezionati spettatori. Inizialmente, la fruizione di queste produzioni avveniva principalmente online, attraverso siti web e canali streaming. Tuttavia, negli ultimi anni, lehanno letteralmente invaso i canali televisivi italiani. Canale 5 è stato il pioniere in questo campo, trasmettendo durante l’estate e in vari altri periodi dell’anno diverse, sia celebri che meno conosciute. Alcune di queste sono state poi rese disponibili anche sul portale Mediaset Infinity, creando un’esclusiva per la piattaforma streaming del gruppo Mediaset. Da settembre 2023, però, lehanno trovato una nuova casa ...