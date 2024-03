L’ormai ex tecnico del Lecce è stato squalificato per quattro giornate dal Giudice sportivo per la testata con la quale aveva colpito il giocatore del Verona Henry . Per l’allenatore anche una ... (ilgiornale)

Le Quattro Giornate di Monza, la Passeggiata Risorgimentale per ripercorrere i luoghi dell’insurrezione patriottica

L’appuntamento, organizzato dall’associazione Mazziniana italiana, è per domenica 17 marzo alle 16. Partenza da piazza Trento e Trieste ...ilgiorno

Darfo, alcol alla guida: Quattro automobilisti denunciati: E' il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio in Valcamonica. Gli automobilisti si erano messi al volante con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 2,12 grammi per litro.quibrescia

Pioli, stangata dal giudice per il tesserato: 4 Giornate di squalifica | Ma al Milan non importa: un problema in meno da gestire: Il giudice sportivo lo squalifica per ben Quattro Giornate ma per il Milan è un problema che non sussiste, ecco per quale motivo ...dotsport