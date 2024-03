Le parole del Papa | l’escalation di Macron Rivedi la diretta con Peter Gomez | Salvatore Cannavo? e Francesco Vignarca

(Di sabato 16 marzo 2024) La pace in Ucraina e in Medio Oriente sempre più lontana, ledeltravisate e le fughe in avanti di. Il direttore del Fattoquotidiano.it,, ne ha parlato nellariservata agli abbonati del canale YouTube del Fatto Quotidiano, conCannavò e(Coordinatore Campagne della Rete Pace Disarmo) Scopri come abbonarti al nostro canale YouTube per assistere alle dirette riservate agli abbonati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le parole di Alessandro De Santi s a Stasera C’è Cattelan sono diventate un ‘caso’. perché ? Per la presunta correlazione tra l’allontamento dai social del cantante dei Santi Francesi e il suo non ... (ilfattoquotidiano)

Papa Francesco è stato ampiamente criticato per aver sostenuto i negoziati di pace tra Ucraina e Russia e soprattutto per aver citato su sollecitazione dell’intervistatore della radio svizzera ... (bergamonews)

Il colpo di scena che ha lascia to tutti senza parole nel mondo dell’editoria è di quelli clamorosi: le opere Philip Roth cambiano editore in Italia e passano ad Adelphi . “Dopo una trattativa durata ... (ilfattoquotidiano)

Santi Francesi, Alessandro De Santis su Instagram: «Dipinto come uno stupido, le mie parole manipolate»

anche volendo come fai a dire una cosa del genere”. Il problema è che io non l'ho mai ... In questo caso perché manipolare le mie parole, che non volevano mettermi su nessun piedistallo ma solo ...ilmattino

Galles-Italia 21-24 trionfo a Cardiff. Ioane in meta per il break, Pani show. Il miglior Sei Nazioni di sempre: Lo stesso concetto espresso con altre parole dal ct azzurro, Gonzalo Quesada, che ha ricordato la cultura e le tradizioni rugbystiche senza uguali dei gallesi che saranno pure in fase di ...leggo

Moro: Zanella, 'da Lollobrigida parole a sproposito su terrorismo': Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “Quanto è successo ieri alla Federico II di Napoli, dove è stato impedito lo svolgimento del dibattito con il direttore ... a mio avviso, soppesare le parole e non evocare ...lagazzettadelmezzogiorno