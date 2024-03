Le pagelle della Milano-Sanremo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 marzo 2024 – di Angelo Costa. 10 a JASPER PHILIPSEN Avrà anche un apripista di lusso come Van der Poel, ma l’occasione se la costruisce lui, viaggiando in salita al passo dei favoriti: non sbagliare una mossa dal Poggio in poi gli vale la prima classica.9 a MATHIEU VAN DER POEL Fa corsa di rimessa, senza mai perdere di vista Pogacar. E quando capisce di non esser pronto per seminare tutti, si mette all’opera per il compagno Philipsen: i campioni sanno sempre come fare la differenza.9 a MICHAEL MATTHEWS Dato per disperso, l’australiano si conferma uomo da: se la gioca fino all’ultimo metro, dopo essersi bevuto il Poggio come un bicchier d’acqua, con l’unica sfortuna di trovare uno più veloce di lui.8 a TADEJ POGACAR Anche stavolta è quello che più di tutti prova a vincere unatanto veloce quanto poco elettrizzante: lo fa ...