Le memorie di un poco pazzo Gogol

(Di sabato 16 marzo 2024) «Abituati come siamo a considerare, malgrado tutto, l’ambito della scrittura come un dominio superiore, più riparato, la comparsa della follia ci riempie di sgomento» – appuntava Walter Benjamin sul margine dell’autobiografia allucinatoria di Daniel Paul Schreber. Un nome che – osserveranno tosto i superciliosi – compare dopo quelli di Dostoevskij,’, Dante e Swift in un elenco che Pasolini stilò durante la stesura di “Petrolio”. A ben vedere non casualmente, dal momento che si tratta d’autori ritenuti affetti (è il caso di Dostoevskij, ma pure di Dante, almeno a seguire l’avviso di certi critici amatoriali, apprezzati pour cause da Lombroso, come Maxime Durand-Fardel) da epilessia – patologia che, nel secolo XIX, servì da scambiatore fra ciò che gli alienisti cercavano in ogni delirio e ciò che gli psichiatri ravvisavano nella dislocazione del controllo ...