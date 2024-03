Le esalazioni, poi il rogo: così sono morti mamma e bimbi a Bologna

Il papà dei bambini ha avuto un malore durante il riconosicmento dei corpi dei figli e dell'ex moglie, che nell'ultimo post scriveva: "La vita va vissuta intensamente" ...ilgiornale

Incendio in un appartamento a Bologna, muoiono per esalazioni una donna e i tre figli di 2 e 6 anni: Una stufetta elettrica potrebbe aver creato il corto circuito da cui sono poi partite le fiamme. Una vicina: "Erano separati ma in buoni rapporti e i bimbi erano sereni". Piantedosi: "Profondamente ad ...rainews