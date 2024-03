Le donne devono faticare il doppio nel mondo del vino Lavoro | ma senza battaglie Storia di una giovane enologa del Chianti Classico

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 16 marzo 2024) Terre di Montefili è nata sotto il segno di una sequela di incontri e di obiettivi comuni. Nicola Marzovilla, Frank Bynum e Tom Peck Jr., sono tre amici statunitensi, che nel 2015 hanno acquistato una storica proprietà nel, lasciandola in mano alla lungimiranza e l’abilità di Serena Gusmeri, agronoma ed. «All’inizio ho sentito un bel po’ di responsabilità: un’azienda storica molto bella comprata da tre americani e messa in mano a me. Non proprio una partenza facilissima». Eppure, la sua è unadi successo tutta al femminile neldel. «Conoscere l’ambiente, le vigne, il territorio e le unicità del sangiovese. Questa è stata la mia visione e ciò che ho chiesto di fare alla proprietà. Il materiale per creare ottimi vini c’era, ma andava trovata una ...