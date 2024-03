Le CONDIZIONI di MAIGNAN. OCCHIO a TOMORI. Domani VERONA-MILAN

Durante Slavia Praga-Milan , Mike Maignan è finito ko per un infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto a uscire Il Milan sta giocando contro lo Slavia Praga all’Eden Arena, nella gara di ... (dailymilan)

Mike Maignan, portiere del Milan, è uscito al ventunesimo minuto del primo tempo per infortunio. Ecco le condizioni Ha provato a rimanere in campo, ma non ce l’ha fatta: Mike Maignan, portiere ... (calcionews24)