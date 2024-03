Lazio | Popadinova minacciata con una pistola | “Un ragazzo voleva spararmi | sto ancora tremando”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Disavventura per Evdokiya, attaccante dellaWomen, che sui social ha raccontato di esser stata vittima di una tentata rapina a Roma. “Sto, unha cercato di derubarmi in strada – ha scritto la calciatrice – Prima un poliziotto mi ha fermata mentre guidavo in autostrada, forse perché la mia macchina è bulgara e stavo andando più lenta rispetto alle altre auto. Ero andata in un Texas store a Roma per comprare un cappello da cowboy. Una volta uscita dal negozio unin scooter mi si è avvicinato dicendomi di non scappare. Mi ha puntato contro una“.ha poi proseguito: “Non sapevo cosa fare, ho chiuso e bloccato lo sportello. Lui mi si è ...