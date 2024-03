Lazio | Isaksen convocato in Nazionale |  «Giornata surreale»

(Di sabato 16 marzo 2024) Gustav, esterno della, ha parlato in occasione della sua convocazione incon la Danimarca Gustav, esterno della, ha commentato ai microfoni di TV MIDTVEST della sua convocazione con ladanese. PAROLE – «È stata unapazzesca. Èe sono così entusiasta di tutto questo. È un sogno enorme che si realizza. Sarà davvero emozionante. Sono profondamente felice ed estremamente emozionato di avere la possibilità di giocare per la. Sarà davvero emozionante ed è pazzesco pensare che tra poco mi unirò agli altri giocatori della».

