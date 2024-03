Lazio-Frosinone | le pagelle di CM | Castellanos è una furia | Immobile distratto Ispirato Cheddira

(Di sabato 16 marzo 2024)2-3Turati 6.5: Nega al'unica occasione che gli viene concessa per trovare il gol. Nel finale fa un...

I biancocelesti ritrovano la vittoria e rilanciano le ambizioni europee. Frosinone - La Lazio , orfana del dimissionario Sarri, ritrova la vittoria sul campo del Frosinone , battuto per 3-2 e, seppur ... (ilgiornaleditalia)

Calcio: Frosinone-Lazio 2-3

In attesa di Tudor la Lazio di Martusciello ritrova i tre punti e batte in rimonta il Frosinone 3-2 allo Stirpe. Padroni casa in vantaggio al 13' del primo tempo con Lirola ma nel finale di primo ...ansa

Castellanos ribalta il Frosinone: è 3-2 Lazio allo "Stirpe": La mole di gioco prodotta dal Frosinone si trasforma in vantaggio al 13’ grazie ... Nell’unica vera azione offensiva del primo tempo la Lazio trova il pareggio con Zaccagni, bravo tagliare sul primo ...ilgiornale

MOVIOLA| Frosinone - Lazio, gestione per Rapuano: gli episodi: Torna a vincere la Lazio nel quinto incrocio arbitrale con Antonio Rapuano. Qualche perplessità ma gestione del match nel complesso buona per il fischietto della sezione ...lalaziosiamonoi