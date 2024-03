Lavoro e discriminazioni di genere È nato l’Osservatorio provinciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024) Si è insediato ufficialmente, ieri pomeriggio a Palazzo Allende,contro lediin ambito lavorativo.su iniziativa della Provincia, in particolare della consigliera delegata alle pari opportunità e diritti civili Claudia Dana Aguzzoli (nella foto), con il coordinamento di Unimore e d’intesa con la consigliera di parità Francesca Bonomo, il progetto contro ledisul posto diè tra i pochissimi in Italia. "vuole significare per noi un modo differente, ma estremamente concreto, per essere vicini alle donne reggiane e proseguire l’impegno verso la promozione della cultura della parità in ambito professionale, e non solo": ha spiegato Claudia ...