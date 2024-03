Lavoro agile alla fase due | flessibilità e produttività

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Smart working sì o no? Finita l'emergenza Covid, l'innamoramento collettivo per ilda remoto ha iniziato a scemare, insieme all'emergere dei limiti di un modello organizzativo adottato molto velocemente e di cui, all'inizio, non erano chiari gli effetti a lungo termine. Tanto che oggi moltissime aziende stanno facendo un ‘tagliando' allo smart working, per meglio adattarlorealtà post pandemica. L'obiettivo della revisione in atto a livello globale è quello di interpretare gli impatti della pandemia e della digitalizzazione forzata delle persone per separare le reazioni strettamente emergenziali dalle nuove sperimentazioni lavorative. In quest'ottica, lo smart working può continuare a giocare un ruolo ma deve evolvere nelle modalità di fruizione e negli obiettivi.Se dunque qualche anno fa sembrava un sogno poter abbandonare gli uffici, ...