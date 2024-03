L’autosabotaggio della Romania sul fotovoltaico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Il governo romeno ha aumentato l’IVA sui pannelli fotovoltaici dall’attuale 5 per cento al 9 per cento con un nuovo pacchetto fiscale causato dal buco di bilancio. Tuttavia, consumatori e installatori di pannelli fotovoltaici lamentano a PressOne che questo aumento è l’ultimo dei loro problemi. In realtà, gli sforzi per realizzare la transizione verso l’energia verde, promessa a Bruxelles, si scontrano con il muro creato da istituzioni statali, fornitori e distributori di elettricità. PressOne passa in rassegna le principali disfunzioni nella produzione, nel consumo e nella distribuzione dell’energia da fonti rinnovabili, come emerge dal confronto con i consumatori e dai dati forniti da fonti ufficiali su richiestaredazione. Cosa significa essere un prosumer inLa ...