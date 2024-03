L’autore della rete-vittoria | Ce lo meritavamo | abbiamo avuto tante occasioni» Urbanski fa una promessa | Daremo il cento per cento fino alla fine» Giò | il goleador | Dopo l’Inter dovevamo dare un segnale»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Gol pesante, pesantissimo. Che vale il tentativo di fuga in chiave Champions: Bologna a +6 sulla Roma e a +7 sull’Atalanta aspettando la risposta delle dirette rivali.storica, la prima a Empoli in campionato, per i rossoblù. Il tutto alno di una stagione storica: il Bologna si conferma grande e lo fa con quello che è non è ormai un una sorpresa ma un volto noto. In tal senso un uomo simbolo del percorso di crescita dei rossoblù: Giovanni Fabbian. E’ sua la zampata che a un minuto dal termine rompe il tabù Castellani, con tap in vincente su tiro da fuori di Calafiori ribattuto da Caprile. Suo anche il quinto gol in campionato. E’ l’uomoprovvidenza. "Ma tre punti e gol meritati", ribatte lui. L’ex Inter ha guardato da fuori il primo tempo, è entrato e ha spaccato la partita: "Ce lo, ...