Lautaro Martinez e Osimhen | stessa sorte ma futuri diversi ? CdS

(Di sabato 16 marzo 2024) Inter-Napoli è anche la sfida tra due bomber nati come. I due, sottolinea il Corriere dello Sport, si scambieranno lo scettro di re del gol in Serie A, ma il futuro sarà differente. I LEADER ?accomunati dallabenedetta: ossia di quella di fare gol, di essere leader delle proprie squadre. I due si scambieranno lo scettro di re del gol in Serie A: lo scorso anno il nigeriano si portò a casa scudetto e titolo cannonieri, quest’anno con molta probabilità farà lo stesso il Toro argentino.è a 23 gol in Serie A e l’Inter a +16 dal Milan secondo. Insomma Inter-Napoli sa di doppio passaggio di consegne. Sottolinea il Corriere dello Sport, da...

Nelle ultime uscite, Lautaro Martinez ha trovato la via del gol soltanto nella gara contro l’Atalanta. Ora, dopo quanto accaduto in Champions League, il capitano dell’Inter deve rialza re la testa e, ... (inter-news)

Sconfitta in Champions Abbiamo perso per colpa del prato | Inzaghi, denunciata l’irregolarità: campo non regolamentare

Clamorosa denuncia di Inzaghi dopo Atletico Madrid-Inter: nerazzurri penalizzati dall'irregolarità del terreno. Sconfitta immeritata.dotsport

Inter, ipotesi restyling: out Arnautovic, Sanchez e Klaassen, idee Zirkzee o Guirassy: Marko Arnautovic, pagato 8 milioni più due di bonus in estate, questa stagione non ha convinto lo staff soprattutto per i troppi problemi fisici. L'austriaco avrebbe estimatori in Arabia Saudita e non ...it.blastingnews

Lautaro Martinez e il rinnovo, il motivo dell’incontro a Madrid – SI: Lautaro Martinez deve pensare al campo, dopo il rigore sbagliato in Atlético Madrid-Inter. Prima della partita si è tenuto un incontro fra la dirigenza e il suo agente: Pedullà, durante Aspettando il ...informazione