Lautaro Martinez | dischetto fatale? Perché il Toro va preso per le corna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Sì d'accordo, nel calcio si vince e si perde, un'Inter così convincente in campionato, tre gradini sopra tutti, non la ricordano neppure i nonni, se Thuram non avesse sbagliato quel gol, e due settimane fa Arnautovic quegli altri, usciamo a testa alta, Inzaghi con noi è diventato un grandissimo e, soprattutto, io di calcio non capisco niente. Ma se è vero, come canta De Gregori sui calci di rigore, e nessuno osa contraddire da quarant'anni, che non è da questi particolari che si giudica un giocatore,proprio per questo non prenderee dirgli: sei il nostro capitano, un dio, un fuoriclasse ma per favore non tirare più dalquesta cosa non la sai fare, non ti riesce, se ci tenti, rovini la tua immagine e fai danno a tutti, un po' come è successo al centrodestra quando qualcuno ha voluto a ...