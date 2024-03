Latina-Messina oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 16 marzo 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di. La squadra nerazzurra continua a restare nella seconda metà della classifica e ora vuole tornare a fare i tre punti davanti ai suoi tifosi per avvicinarsi al decimo posto in classifica. La formazione siciliana, dal suo canto, ha quasi raggiunto la salvezza, ma per stare più tranquilla ha bisogno di portare a casa un importante successo in trasferta. I padroni di casa si trovano al nono posto in classifica e sperano di raccogliere l’intero bottino per consolidare il loro piazzamento playoff. I siciliani, dal loro canto, arrivano da una sola vittoria ...

Fontana: “Con Modica un grande legame. Una fortuna per il Messina averlo allenatore”

Il blitz di Crotone ha consentito al Latina di rafforzare la sua posizione in zona playoff, mettendosi così alle spalle i ko rimediati con Virtus Francavilla e Juve Stabia. I nerazzurri sono noni in c ...messinasportiva

Messina: Modica ne convoca 22 per il Latina: Sono 22 i calciatori convocati da Giacomo Modica, allenatore del Messina, in vista della sfida con il Latina. Questa la lista:PORTIERI: E. Fumagalli, Piana.DIFENSORI: Dumbravanu, J. Fumagalli, Lia, Ma ...goalsicilia

Dove vedere Latina-Messina diretta tv in chiaro e streaming gratis. Serie C 2023/2024: Ecco dove vedere Latina-Messina in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Giornata numero 32 del campionato di Serie C ...news.superscommesse