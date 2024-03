L’arte di Francesco Costa di scrivere saggi per chi non legge

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 16 marzo 2024) Ho un conoscente semianalfabeta con velleità intellettuali. No, scusate: ho quasi solo conoscenti semianalfabeti con velleità intellettuali, come chiunque viva in questo secolo. Questo qui, però, mi manda un meso ogni anno a inizio estate. Il meso è sempre lo stesso (forse lo copincolla addirittura da un anno all’altro: non mi sono mai incomodata a controllare se corrispondano anche le preposizioni semplici e la punteggiatura). Dice: sto partendo per le vacanze, mi suggerisci qualche libro da portarmi? Come sai, preferisco lastica. Che «preferisco lastica» sia la frase che svela l’ignorante è una cosa che ho imparato piuttosto presto: da piccola avevo una parente ch’era un abisso di pretenzioso analfabetismo, e si piccava dire solostica (poi ...