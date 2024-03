L' anno scorso i bambini nati in Italia sono stati la metà del 1917 | l' anno di Caporetto |  con gli uomini al fronte e le donne a lavorare al loro posto nelle fabbriche e nei campi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 16 marzo 2024) Parlare di denatalità innervosisce. Se poi ne parli con un under 40, non importa se uomo o donna, il nervosismo è assicurato. Per carità: diventare padri e madri non è mica obbligatorio. Però insomma non è così male. Glini? “Sonnambuli”, con meno figli e impauriti dal clima: il rapporto del Censis X Leggi anche › Eugenia Roccella ...