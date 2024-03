(Di sabato 16 marzo 2024) Fin dal Xi Pisani fecero coincidere l’inizio delcon l’Annunciazione (e quindi l’Incarnazione di Gesù), ossia 9 mesi prima del 25 dicembre. Si ottenne cosìab(o Christi). Il primo documento datato in Stileche lo attesta risale al 985. Questa data di inizio anno rimase in vigore per secoli anche nelle terre appartenenti alla Repubblica di Pisa: la costa fra Portovenere e Civitavecchia, Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Corsica, Sardegna, Baleari, Gaeta, Reggio Calabria, Tropea, Lipari, Trapani, Mazara, Tunisia, Algeria, Egitto, Palestina, Siria, la città di Azov (nel Mare omonimo, sulla foce del fiume Don) e Costantinopoli, dove i Pisani furono gli unici occidentali a potersi stabilire, insieme ai veneziani. ...

Pronti al Capodanno di casa nostra. Tutti gli eventi per salutare il 2025

Tutto pronto per il CapodAnno in stile Pisano. La città, come da tradizione, entrerà nel 2025 con una serie di iniziative ed eventi

L'Anno Pisano ab Incarnatione Domini affonda le sue radici fin nel X secolo: Fin dal X secolo i Pisani fecero coincidere l'inizio dell'Anno con l'Annunciazione (e quindi l'Incarnazione di Gesù), ossia 9 mesi prima del 25 dicembre. Si ottenne così l'Anno Pisano ab Incarnatione

Pisa si prepara a entrare nel 2025. Come ogni Anno il 25 marzo si celebra il CapodAnno in stile Pisano e, dunque, secondo la tradizione Pisa anticiperà di 9 mesi il resto del mondo.