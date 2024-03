L' amica sul palco con Maria Gabriella Clamoroso a The Voice Senior | la riconoscete?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Serata decisiva e ricca di colpi di scena quella che a Theha visto scegliere i concorrenti per le semifinali. Lo show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici ha messo spalle al muro i quattro giudici e coach Gigi D'Alessio, Loredana Bertè (a propisito: ben tornata in tv, è stata la prima apparizione dopo il malore di inizio settimana, il ricovero a Roma e la "terapia d'urto" per risolvere problemi addominali), Arisa e Clementino, i cui team sono stati letteralmente dimezzati. Una notte da grandi occasioni, in cui gli aspiranti cantanti "over" (e qualcuno di loro, da Mario Rosini a Max Di Palma, non sono esattamente dei dilettanti né tanto meno dei neofiti del mondo dello spettacolo) hanno dato tutto. Qualcuno, comeZappacosta da Sora, in provincia di Frosinone, è ...