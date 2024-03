Lacerenza? Tiro al piccione | l' hanno impallinato | l' ultima sparata di Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) "Alle altre forze politiche dico che noi siamo stati chiari e compatti. La persona che avevamo trovato e che ora ha rinunciato aveva i requisiti, un professionista serio, competente e capace": Giuseppelo ha detto a proposito dell'ex candidato del campo largo alle regionali in Basilicata, Domenico, che nelle scorse ore si è tirato indietro. Intervenendo all'assemblea del M5s provinciale Napoli, il leader grillino ha spiegato che a un certo punto "è iniziato ilaliniziato a impallinarlo in un gioco di correnti". L'ex premier ha poi aggiunto che il Movimento "in Basilicata non sottoscriverà mai la gestione di una politica sanitaria che si è sviluppata negli ultimi decenni e quelle famiglie che governano da 40 anni in Basilicata noi non le appoggeremo, lo dico a chi ...