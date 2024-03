A febbraio l' inflazione rimane stabile su base annua. Lo rileva l' Istat confermando le stime preliminari. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei ... (quotidiano)

L' Inflazione ha fatto registrare una frenata a febbraio 2024 , rimanendo stabile su base annua . Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per ... (panorama)

Confermate le stime preliminari. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e di 0,8% su base ... (ilsole24ore)

L’Abi: a febbraio calano i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento

Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,90%, rispetto al 3,98% di gennaio 2024 e al 4,42% di dicembre 2023 ...ilsole24ore

A che punto è la lotta Ue all’inflazione. Testimonianze: A febbraio l'inflazione cresce dello 0,8%. Commenta l'Unione nazionale consumatori (Unc): "E' grave che i prezzi non precipitino" ...interris

Credito e Finanza 2024: l’evento di ABI in programma per il 19 e 20 marzo: La partecipazione all’iniziativa è gratuita per gli Associati ABI e ... risparmio”. L’iniziativa promuove una cultura del risparmio inclusiva, offrendo formazione professionale continua e ...wallstreetitalia